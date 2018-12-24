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Клиенты Tele2 оценили безлимитный интернет за границей

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© Фото: Instagram / @miss_anastasia_u

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С начала 2018 года число пользователей услуги увеличилось в 9 раз, а интернет-трафик в странах ее действия вырос почти в 7 раз.

Опция «Безлимитный интернет за границей» позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться услугами передачи данных в зарубежных поездках и не опасаться непредвиденных расходов на связь. С начала года география ее действия увеличилась в 2,5 раза: с 47 до 117 стран.

В декабре в список стран, где доступна услуга, вошли островные территории Карибского бассейна: Аруба, Барбадос, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Гаити, Гренада, Доминика, Каймановы острова, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Теркс и Кайкос, Ямайка.

Абонентская плата за опцию «Безлимитный интернет за границей» составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть.

Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. За каждый день пользования опцией клиент получает скидку, которая предоставляется при следующем списании абонентской платы по тарифному плану.

«За границей наши клиенты привыкли пользоваться услугами связи в таком же объеме, как дома. Несмотря на валютные колебания и расчеты с партнерами, мы не повышаем цены на услуги мобильной связи в роуминге. Tele2 сохраняет низкую стоимость звонков, выгодную цену интернет-услуг и возможность не платить за домашний тариф за границей. Это особенно актуально в пору новогодних праздников, когда россияне отправляются на каникулы за рубеж. Услуга «Безлимитный интернет за границей» также позволяет существенно сократить расходы на связь в роуминге, что быстро оценили клиенты. С января ежемесячное количество пользователей опции увеличилось в 9 раз. Благодаря ей абоненты могут пользоваться по-настоящему безлимитным интернетом, без ограничений по объему интернет-трафика в сутки», – рассказал Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2.

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