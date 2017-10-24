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Круизная навигация в Петербурге прошла успешно: пассажирский порт «Морской фасад» принял рекордное число пассажиров

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© Фото: portspb.ru

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В Петербурге отчитались об итогах круизной навигации, которая завершилась на днях. В 2017 году пассажирский порт «Морской фасад» принял 247 пассажирских лайнера и два парома с более чем 560 тыс. туристов на борту, что на 19% и 23% больше, чем в 2016 году. Это самые высокие показатели за всю историю морпорта.

Количество пассажиров в навигацию 2017 даже несколько превзошли ожидания руководства морского порта – в гавани ожидали 543 тыс. человек. По словам коммерческого директора АО «Пассажирский порт «Морской фасад» Алексея Панфилова, в следующем году главная морская гавань Петербурга намерена принять 600 тыс. человек. Достижения порта на этом не исчерпываются: «Наши причалы были максимально загружены в этом году 35 раз – когда одновременно в порту находилось 5-7 судов. В эту навигацию мы приняли девять новых круизных судна, и впервые в наш порт зашел 333-метровый лайнер на 2922 пассажиров». По словам представителя морпорта, большая часть морских путешественников – граждане Германии (31%), на втором месте США (19%), на третьем - Великобритания (12%).

В навигацию 2016 года пассажирский порт «Морской фасад» демонстрировал спад пассажиропотока на 10% -  тогда гавань приняла 209 судов и 456,4 тыс. круизных пассажиров. За годы работы порта пассажиропоток вырос более чем в два раза. Портовый комплекс «Морской фасад» рассчитан на 812 судов в год и почти один млн пассажиров.

Алексей Пнафилов сообщил, что на дальнейшее развитие инфраструктуры порта, которая актуальна «в связи с тенденцией к увеличению вместимости судов», вложат порядка 400 млн рублей. В 2018-2019 годах в порту построят наносные палы у причала № 7 (в рамках реконструкции причалов № 6 и 7), что позволит принимать одновременно два судна по 333 метра длиной, а также реконструируют пункт пропуска через государственную границу с последующим приемом паромов с грузами. Подрядчика выберут в начале 2018 года.

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Председатель петербургского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев уверен, что круизы – это одна из самых перспективных отраслей туризма. «Только в этом году количество круизных пассажиров в мире составило 25 млн человек – десять лет назад их было только 15 млн.  Это самая динамично развивающаяся отрасль, которая показывает рост на 15% ежегодно, и уже в 2019 году только на Балтике будет 19 млн паромных и круизных пассажиров», – привел статистику глава комитета.

«По инфраструктуре Петербург находится впереди стран Европы. Мы намерены популяризовать круизный туризм и путешествия на паромах в нашем регионе и сделать Петербург конечной и начальной точкой путешествия. В будущем году мы ожидаем роста морского пассажиропотока на 8%», – сообщил Андрей Мушкарев. Основания для ожиданий есть: кроме того, что в будущем году Петербург примет Чемпионат мира по футболу-2018, город неоднократно получал главные туристические премии мира Travel Awards в нескольких номинациях, а в этом году город назвали лучшим на Балтике, по версии международного отраслевого журнала Cruise Critic.

Участники обсуждения не смогли не затронуть ситуацию с паромом Princess Anastasia единственного паромного оператора в Петербурге MOBY SPL. Судовладелец заявил о трудностях с согласованием причалов на морском вокзале. Председатель комитета по туризму не считает ситуацию критической: «Как бы не разрешилась судьба морского вокзала – будет управлять им город или АО «Морской вокзал», паром сможет остаться в Петербурге – и не важно, кому формально будет принадлежать вокзал». Мушкарев высказал предположение, что со стороны судовладельца это «PR и привлечение внимания», а ситуация с причалом возникает каждый год.

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Глава комитета подчеркнул, что загрузка «Анастасии» составляет более 80% и уход из региона ввиду роста рынка Балтики – нецелесообразен. Мушкарев также отметил, что с учетом объема перевозимых «Анастасией» грузов, грузовая составляющая судна не столь принципиальна, а значит, паром вполне может перебазироваться в пассажирский порт «Морской фасад»: «Для этого сейчас вполне достаточно существующих причальных стенок и мы сможем подтвердить расписание, а в 2019 году, когда сдадут пункт пропуска, паром сможет полноценно перейти на «Морской фасад».

В очередной раз Мушкарев напомнил о необходимости единого российского круизного оператора для возрождения отечественного круизного судоходства.

Алексей Панфилов в свою очередь подтвердил, что «Принцесса Анастасия» может встать в морской порт «хоть завтра». «У нас есть возможность сопоставить расписание с тем, что у нас сформировано – если городу будет нужно, то это можно решить быстро. Навигация начинается с мая месяца, так что 1 января мы можем принимать паромы, но без грузов. Тем более, те грузы, которые есть, идут через внутренний транзит на балтийской и северо-западной таможне», – сообщил представитель «Морского фасада», подчеркнув конкурентоспособные условия приема судов и сниженные тарифы в низкий сезон.  

На вопрос корреспондента «Санкт-Петербург.ру» о перспективах строительства круизных судов на российских верфях, в том числе в Петербурге, Андрей Мушкарев посетовал, что российский круизный флот давно утерян, а с учетом текущего состояния рынка возрождать его пока незачем: «В мире есть четыре успешные верфи – в Финляндии, Франции, Италии, а с недавнего времени – в Южной Корее. И в рамках международного разделения труда пока можно оставить как есть». Однако глава комитета по туризму предположил, если в России будет достаточно развито круизное судоходство, тогда можно будет задуматься о собственном круизном флоте, тем более что научная база и собственные верфи в России есть.

 

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