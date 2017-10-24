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Паром «Принцесса Анастасия» может остаться без пристанища в Петербурге

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© Фото: portspb.ru

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Оператор морского вокзала на Васильевском острове до сих пор не согласовал причалы для швартовки «Принцесса Анастасия» - единственного парома, который обеспечивает постоянное сообщение Петербурга со странами Балтийского региона. Если этого не произойдет до конца года, а власти не смогут повлиять на ситуацию, судно может уйти из Северной столицы на маршруты Средиземного моря.

Несмотря на то, что рынок морских пассажирских перевозок в Балтийском море за последние пять лет вырос на 4%, Петербург назван лучшим туристическим направлением Балтики, а для паромов Росморпорт дает существенные льготы, нерадивость оператора морвокзала – АО «Морской вокзал», который задолжал городу более 18 млн рублей за аренду - может оставить единственный петербургский паром без причала.

«Это будет катастрофа, если причалы не утвердят, – прокомментировал генеральный директор судоходной компании MOBY SPL (ранее – St. Peterline) Сергей Котенев. – В середине октября мы направили письмо на имя губернатора Георгия Полтавченко с просьбой решить ситуацию. В «Морском вокзале» пока не знают, продлит ли город договор аренды, и поэтому говорят, что не могут дать согласования. Если события пойдут по негативному сценарию, и до конца 2017 года АО «Морской вокзал» не согласует причалы, мы можем уйти с рынка Балтики, например, в Средиземное море или, как вариант, на популярные у туристов линии до Гаваны». Котенев подчеркнул, что более 60% мест судна на будущий год уже предварительно забронировано.

АО «Морской вокзал» арендует у петербургского комитета имущественных отношений причальный комплекс морского вокзала на проспекте Морской славы, 1, с 1998 года и является его оператором. Судовладелец MOBY SPL, на основе договора, швартует здесь свою «Принцессу Анастасию» – единственный паром, обслуживающий регулярное сообщение между Петербургом, Таллином, Хельсинки и Стокгольмом. По официальной ежегодной процедуре оператор вокзала должен согласовать причал, чтобы «Анастасия» смогла швартоваться в привычной гавани и в 2018 году. Однако из-за долга договор аренды могут расторгнуть – по информации ведомства, дело рассматривают в Арбитражном суде.

«До момента рассмотрения спора в суде договор является действующим, АО «Морской вокзал» не освобожден от исполнения своих обязательств по Договору», - отметили в КИО, воздержавшись от дальнейшей оценки и прогнозов ситуации.

По поручению вице-губернатора Игоря Албина в сентябре причальный комплекс морского вокзала могут передать в ведение АО «Пассажирский порт «Морской фасад». Сергей Котенев заметил, что передача займет длительное время.

По его словам, все необходимые согласования городских властей и Росморпорта получены. Более того, в совместных планах Смольного и паромного оператора привезти по морю болельщиков на Чемпионат мира по футболу-2018, а количество судозаходов должно вырасти с 81 в 2017 году до 102 в 2018-м. Кроме того, «Анастасия» перевозит грузовые автомобили Scania и Volvo.  Судовладелец опасается, что неопределенность с причалами поставит крест на сотрудничестве со шведскими автоконцернами.

 «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад». Фото: portspb.ru 
 

«Санкт-Петербург.ру» обратился за комментарием в компанию АО «Мосркой вокзал». Секретарь организации сослалась на отсутствие полномочий давать информацию и отказалась связать корреспондента с руководством, но попросила направить письмо, которое она «сразу направит руководителю». На момент публикации ответа мы не получили.

По словам коммерческого директора АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Алексея Панфилова, расписание приема пассажирских судов на 2018 год уже утверждено и изменить его нельзя. «Если паромы встанут к нам, то придется менять даты круизов. Это будет крайне трудно – в высокий сезон очень высока загрузка порта. Паромы мы сможем включить в расписание только в 2019 году», – сообщил он.  

До конца 2017 года единственный паром компании MOBY SPL перевезет 326,3 тыс. пассажиров, что почти на 10% превысило ожидания, озвученные весной. Половина путешественников – россияне, а второе и третье место по численности заняли туристы из Германии и Китая, которых привлекает возможность пребывать в Петербурге без визы, и сравнительно невысокая стоимость путешествия. Объем портовых сборов, которыми компания пополнит казну, составит 90 млн рублей.

В конце 2016 года паромный оператор St.Peterline объединился с итальянским судоходным гигантом MOBY S.p.A. (в активе более 80 судов). Альянс для балтийского направления получил имя MOBY SPL и представил общественности новый круизный продукт «с итальянским колоритом». Обновленный яркий паром Princess Anastasia сейчас курсирует по четырем балтийским столицам с длительной стоянкой в Петербурге. Судно Princess Maria ушла на линию Ница-Бастия, получив имя Moby Dada. Весной Сергей Котенев сообщил о возможном возврате «Марии» в Северную столицу в связи с ростом спроса на балтийское направление.

Фото: bringblingtotraveling.com
 

В Петербурге рады паромам и круизным лайнерам

 

В рамках Международного инновационного форума пассажирского транспорта Smart transport участники рынка морских пассажирских перевозок поведали, что рынок круизов по Балтийскому морю за последние пять лет продемонстрировал рост на 4%, уступив Китаю, США и Германии. В 2016 году Петербург получил статус лучшего направления на Балтике. По мнению Алексея Панфилова, в ближайшие годы рынок балтийских морских путешествий вырастет до 13%.

«Особенность Балтики – культура и история. Регион вызывает большой интерес для организации круизных линий в связи с высоким уровнем безопасности. Рост популярности Петербурга связан и с тем, что иностранцы могут пребывать сюда без визы на двое суток, – рассуждает коммерческий директор «Морского фасада». - Мы наблюдаем тенденцию к увеличению вместимости судов».

Панфилов отметил важность создания качественной портовой инфраструктуры в Петербурге, чтобы сделать город кольцевой точкой морских маршрутов и суда могли заправиться топливом, а туристы – остаться в городе на длительный срок и тем самым «загрузить» гостиничный и экскурсионный сектор. Сейчас круизные суда идут в Петербург транзитом, а регулярное сообщение обеспечивает только паром Princess Anastasia, базирующийся у причального комплекса «Морской вокзал» – здание давно нуждается в реконструкции.

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В 2020 году в пассажирском порту «Морской фасад» реконструируют постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу (совместный проект с финским портом Хамина-Котка), что обеспечит регулярное паромное сообщение паромов с накатными грузами (автомобили, грузовой транспорт, ж/д вагоны и др.). Пока инфраструктура порта не позволяет принимать паромы.

Фото: portspb.ru
 

Понимая важность регулярных паромных линий из/в Петербург, Росморпорт создал оптимальные условия для приема грузопассажирских судов, оптимизировав портовые сборы. По закону паром считается накатным судном и приравнен к грузовому, типа РОРО. Сумма всех сборов для такого судна составляет около 110,1 млн рублей. Росморпорт по договоренности с властями и судовладельцами поддержал паромщиков: с балтийских паромов, базирующихся в Северной столице, снят так называемый ледокольный сбор, введены понижающие коэффициенты со второго судохода в году, действует скидка на «низкий сезон» (около семи месяцев в году), корабельные сборы. Таким образом, учитывая все понижающие коэффициенты, владельцы паромов получают экономию до 50-60% в год. «Мы делаем все возможное, чтобы сохранить и поддержать судоходство на Северо-Западе», - заверила заместитель директора по экономике ФГУП «Росморпорт» Надежда Калашник.

По мнению Сергея Котенева, петербургский порт сегодня является наиболее выгодным для пассажирских круизных судов и паромов. «Петербург – морская столица, востребованное туристическое направление, и было бы очень странно, если регулярному паромному сообщению помешает отсутствие согласованных причалов», – резюмировал генеральный директор MOBY SPL. Какие меры предпримет правительство Петербурга для сохранения единственного парома «Морской столицы России», станет известно до конца месяца. 

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