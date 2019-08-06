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Отдых на природе: пять недорогих кемпингов недалеко от Петербурга

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© Фото: Unsplash / @kalvisuals

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«Санкт-Петербург.ру» предлагает оставить городскую суету и отправиться отдохнуть с палаткой – полежать в тени сосен, искупаться в озере и провести время в тишине.

«ЛосевоДа»

 

Парк активного отдыха, который находится на берегу Вуоксы. Помимо кемпинга, здесь можно полазить по веревочному парку, пострелять в тире, попариться в русской бане, устроить пикник. 

Кемпинг в «ЛосевоДа» – это не только палатки и дома на колёсах, но и небольшие домики. Если палатки у вас нет, её можно взять напрокат.

Добраться просто: 40 минут от города по Приозерскому шоссе, съезд прямо с шоссе. Для тех, кто не на машине, – 10 минут пешком от станции «Лосево».

Официальный сайт

Где: Ленинградская область, Приозерский район, деревня Варшко

Когда: круглосуточно (звонить можно ежедневно с 10:00 до 22:00)

Сколько: со своей палаткой – от 350 рублей в сутки с человека; кемпинговый домик – от 1500 рублей в сутки

Фото: vk.com/losevoda
 

«Лосево Парк»

 

Ещё один парк на берегу Вуоксы с возможностью устроить кемпинг. Всё включено: свежий воздух, аромат соснового леса, звуки реки и щебет птиц.

На территории парка также стоят аккуратные коттеджи. Можно сходить в баню или поиграть в пейнтбол, покататься на велосипеде, поплавать на лодке.

Если вы решили просто приехать с палаткой, «цивилизация» всё равно под рукой: есть парковка, можно подключиться к электросети и спокойно зарядить телефон, взять напрокат спортивный инвентарь, посидеть в беседке с мангалами на берегу.

Официальный сайт

Где: Ленинградская область, Приозерский район, улица Тургостиница

Когда: круглосуточно

Сколько: уточнять по телефону

Фото: losevopark.ru
 

«Экоотель Лес»

 

Необычный отель в сосновом лесу на берегу озера Зеркальное с небольшими домиками и шалашами. Здесь же можно установить палатку и устроить летний лагерь – на берегу или в глубине леса.

Главная задача экоотеля создать максимальное уединение с природой. Стоимость шалаша – от 1500 рублей за сутки на двоих взрослых.

Официальный сайт

Где: Ленинградская область, Южный Берег озера Зеркальное, Посёлок Зеркальный

Когда: круглосуточно

Сколько: от 500 рублей​ с человека, не менее 1000 рублей за палатку   

Фото: vk.com/ecohotel_les
 

«Парк Ладога»

 

Палаточный городок на берегу Ладожского озера. Пляж, виды на близлежащие к бухте острова, рыбалка, прогулки по сосновому лесу – в общем, всё как надо.

На территории «Ладоги» есть мангальная площадка и кафе, а в глубине соснового леса стоят домики на деревьях. Гостям предлагают отправиться исследовать знаменитые Ладожские шхеры на лодке.

Место под палатку обычно оборудовано деревянным настилом, умывальником, столом, скамейкой и кострищем.

Официальный сайт

Где: Ленинградская область, берег Ладожского озера, посёлок Бурнево (ехать на машине около 2 часов)

Когда: круглосуточно

Сколько: со своей палаткой – от 350 рублей в сутки с человека; с палаткой в аренду – от 550 рублей в сутки

Фото: vk.com/parkladoga
 

Ladoga.land

 

В «Ладога лэнд» можно остановиться со своей палаткой или арендовать одну из больших прозрачных «не палаток». На территории лагеря есть сауна и горячий душ, стоит камбуз с газовыми плитами, работает Wi-Fi. 

Сами себя ребята позиционируют так: «Ladoga.land – не палаточный лагерь, ведь это так скучно, и не глэмпинг, ведь это так дорого: мы ловим баланс и предлагаем поймать его вместе с нами».

Официальный сайт

Где: Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Кузнечное (ехать на машине около 2 часов)

Когда: круглосуточно

Сколько: уточнять по телефону

Фото: vk.com/ladoga.land
 

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