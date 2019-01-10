Петербург попал в мировой рейтинг городов для здорового отдыха

Исследователи выбрали 100 лучших городов мира для здорового отдыха. Рейтинг приводит британский ресурс для путешественников TravelSupermarket.

Первым в списке оказался Париж. Второе место занял курорт Таиланда Чиангмай, третье – Барселона. В пятерку лидеров вошел еще один тайский курорт Паттайя и Ванкувер.

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Москва заняла 34-е место, Петербург – 72-е, обогнав, например, Мельбурн, Токио, Сидней и Венецию.

Эксперты учитывали несколько факторов, в том числе: количество солнечных дней, парков, фитнес-центров, магазинов здоровой пищи, спортивных залов и спа-салонов.