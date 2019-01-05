Россияне назвали Петербург лучшим городом для встречи Рождества

Россияне назвали Петербург самым лучшим городом России для путешествий на Рождество. Об этом сообщает аналитическое агентство «Турстат» со ссылкой на собственное исследование.

Встретить Рождество в Северной столице хотели бы 32% респондентов.

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Второе место в рейтинге заняла Москва, за которую проголосовали 20% россиян. Тройку лидеров замкнуло Сочи с 8% голосов.

Рождественские выходные за рубежом предпочли бы встретить 10% участников опроса. За другие города россияне отдали 30% голосов.