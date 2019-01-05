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Россияне назвали Петербург лучшим городом для встречи Рождества

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© Фото: Instagram / @nsimonovaya

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Во время праздника в городе на Неве пройдет световое шоу.

Россияне назвали Петербург самым лучшим городом России для путешествий на Рождество. Об этом сообщает аналитическое агентство «Турстат» со ссылкой на собственное исследование.

Встретить Рождество в Северной столице хотели бы 32% респондентов.

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Второе место в рейтинге заняла Москва, за которую проголосовали 20% россиян. Тройку лидеров замкнуло Сочи с 8% голосов.

Рождественские выходные за рубежом предпочли бы встретить 10% участников опроса. За другие города россияне отдали 30% голосов.

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