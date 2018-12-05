Из Петербурга в Алматы можно будет улететь прямым рейсом

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает прямые рейсы из Петербурга в Алматы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

Первый самолет в Казахстан из Пулково вылетит 24 декабря.

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Самолеты будут летать дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону – от 15 678 рублей. В авиакомпании отметили, что в базовую стоимость билета входит питание и провоз багажа.

В ноябре сообщалось об открытии прямого сообщения из Северной столицы до Владивостока, Сочи и Берлина.