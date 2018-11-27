Между Петербургом и Тосно пустят «Ласточки» с 9 декабря

Между Петербургом и Тосно с 9 декабря 2018 года начнут курсировать скоростные электропоезда «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

«С вводом зимнего графика движения в ряду электропоездов на участке Петербург-Главный – Тосно будет произведена замена подвижного состава серии ЭТ2М на «Ласточку», – рассказали представители компании.

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«Ласточки» пойдут в ускоренном режиме с остановками на станциях Сортировочная, Обухово, Колпино, Поповка и Саблино.

Время в пути следования на этом участке получится сократить на 14 минут. В среднем из Петербурга в Тосно и обратно на скоростном поезде можно будет добраться за 46 минут.

К концу года это направление будет обслуживаться четырьмя составами «Ласточка».

Ранее сообщалось, что 23 и 25 ноября между Петербургом и Псковом пустят дополнительные «Ласточки».