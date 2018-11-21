Между Петербургом и Псковом пустят дополнительные «Ласточки»

Между Петербургом и Псковом 23 и 25 ноября РЖД назначила дополнительные рейсы поездов «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Для удовлетворения повышенного спроса на перевозку пассажиров в сообщении Петербург – Псков и в обратном направлении в дополнение к действующему графику движения РЖД назначает поезда «Ласточка» №813 и №814» – говорится в сообщении РЖД.

Читайте также:

РЖД: Новые плацкартные вагоны не повлияют на стоимость билетов

Стоимость билетов на эти поезда фиксированная. Продажа на них открыта во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

В пресс-службе компании отмечают, что для различных категорий пассажиров также действуют специальные тарифные предложения. Например, скидку 60% на билет могут получить пассажиры в возрасте до 21 года, пассажиры в возрасте от 60 лет – 50%. При оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%.

Ранее сообщалось, что между Петербургом и Карелией «Ласточки» запустят на месяц раньше.