В России предупредили о возможной остановке работы авиакомпаний

Реализация планов Минтранса о переносе в Россию серверов для продажи билетов и регистрации на рейс может привести к остановке деятельности российских авиакомпаний. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на письмо президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну от гендиректора авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимира Объедкова.

По мнению Объедкова, авиакомпании могут либо полностью перестать работать, либо будут долго – от двух до четырех лет – переходить на другие системы бронирования.

В письме упоминается, что в настоящий момент ряд российских авиакомпаний («Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии») пользуются услугами иностранных провайдеров. Более того, существуют технические особенности, которые затруднят переход авиакомпаний к российским провайдерам.

В Минтрансе рассказали, что вместе с ведущими авиакомпаниями и АЭВТ работают над уточнением требований к системе оформления воздушных перевозок.