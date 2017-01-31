"Яндекс" запустил сервис для билетов на пригородные и междугородние автобусы

"Яндекс" запустил сервис по поиску и покупке билетов на пригородные и междугородние автобусы. Сервис под названием "Яндекс.Автобусы" охватывает большинство городов России, на нем есть более 10 тыс. направлений.

При покупке билета не берется комиссия, поэтому цены практически такие же, как на автовокзалах, сообщает пресс-служба компании.

Петербург и Ленинградская область находятся на втором месте по числу запросов автобусных маршрутов в России. Междугородние и пригородные маршруты связаны с 11% поисковых запросов жителей Ленинградской области.

В настоящее время, по данным "Яндекса", в России через интернет покупается лишь 2-3% билетов на автобусы.