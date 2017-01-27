Иностранные туристы в 2017 году предпочли Петербург другим городам России

Петербург стал самым популярным городом России среди зарубежных туристов в 2017 году. Северная столица лидирует по количеству ночей в отеле, которые забронировали иностранцы. При этом Петербург уступает Москве по числу сделанных броней.

В среднем иностранные туристы бронируют петербургские гостиницы на пять ночей и платят по 4,5 тыс. рублей в сутки. Такие данные приводит сервис RoomGuru.ru на основе данных броней отелей с 1 февраля по 31 декабря 2017 года.

Самым популярным малым городом России на данный момент является Суздаль из Владимирской области, а курортным — Сочи.

Топ-15 популярных у иностранных туристов городов России в 2017 году:

Москва, 3.5 ночи, 5340 рублей (средняя длительность брони и плата за сутки проживания в отеле) Санкт-Петербург, 5 ночей, 4470 рублей Владивосток, 2.5 ночи, 4020 рублей Казань, 4.5 ночи, 3040 рублей Иркутск, 1.5 ночи, 3610 рублей Калининград, 3.5 ночи, 2750 рублей Новосибирск, 2 ночи, 2560 рублей Екатеринбург, 3 ночи, 3380 рублей Хабаровск, 1.6 ночи, 2800 рублей Мурманск, 3.3 ночи, 2430 рублей Краснодар, 1.5 ночи, 4980 рублей Петропавловск-Камчатский, 7 ночей, 3610 рублей Улан-Удэ, 4 ночи, 2370 рублей Кострома, 1.7 ночи, 4160 рублей Пермь, 3 ночи, 2860 рублей

В 2016 году Северную столицу признали лучшим туристическим и культурным направлением мира. Петербург также вошел в тройку самых популярных городов России среди иностранных туристов.