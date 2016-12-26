Спас-на-Крови стал главной туристической достопримечательностью России

Самой популярной достопримечательностью России стал Спас-на-Крови в Петербурге. Такие данные содержатся в карте британского портала скидочных купонов Vouchercloud.

Сервис составил карту самых привлекательных для туристов мест в каждой стране. При создании использовались данные туристического сервиса TripAdvisor.

Фото: invitationdigital-res.cloudinary.com

В США главной достопримечательностью назван Центральный парк в Нью-Йорке, во Франции — парижский музей Орсе, в Британии — лондонский музей фильмов о Гарри Поттере, а в Германии — железнодорожный макет "Миниатюрная страна чудес" из Гамбурга.

Главной белорусской достопримечательностью стала Брестская крепость, а на Украине — Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горькова из Харькова.

Ранее Петербург был признан лучшим туристическим и культурным направлением в мире. Северная столица также вошла в топ-10 самых популярных городов в Instagram.