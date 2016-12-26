Спас-на-Крови стал главной туристической достопримечательностью России

Самой популярной достопримечательностью России стал Спас-на-Крови в Петербурге. Такие данные содержатся в карте британского портала скидочных купонов Vouchercloud.
Сервис составил карту самых привлекательных для туристов мест в каждой стране. При создании использовались данные туристического сервиса TripAdvisor.
Фото: invitationdigital-res.cloudinary.com
В США главной достопримечательностью назван Центральный парк в Нью-Йорке, во Франции — парижский музей Орсе, в Британии — лондонский музей фильмов о Гарри Поттере, а в Германии — железнодорожный макет "Миниатюрная страна чудес" из Гамбурга.
Главной белорусской достопримечательностью стала Брестская крепость, а на Украине — Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горькова из Харькова.
Ранее Петербург был признан лучшим туристическим и культурным направлением в мире. Северная столица также вошла в топ-10 самых популярных городов в Instagram.