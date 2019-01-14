Петербург занял второе место в мире по числу положительных отзывов у отелей и хостелов

Петербург оказался на втором месте в мире по количеству положительных отзывов у отелей и апартаментов на портале Booking.com. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Рейтинг составлялся по количеству жилья, которое получило награду Guest Review Awards в 2018 году. Она появилась у 4190 отелей и других мест размещения туристов в Северной столице.

Лидером списка стал итальянский Рим. Там наградили 6990 объектов. Москва заняла 19-е место.

Замкнул рейтинг город Сплит в Хорватии. Он оказался на 2987-м месте.