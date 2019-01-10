В конце марта запустят прямые авиарейсы между Петербургом и Антальей

Авиакомпания Turkish Airlines запустит 31 марта новый рейс из Петербурга в турецкую Анталью. Об этом сообщили в пресс-службе организации.



Пассажиров будут обслуживать на самолетах Boeing 737-800. Они рассчитаны на 16 кресел бизнес-класса и 135 кресел эконом-класса.



Лайнеры будут летать каждый день. Полеты будет выполнять до 26 октября 2019 года.