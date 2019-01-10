Дополнительные «Ласточки» между Петербургом и Псковом начнут ходить с 18 января

РЖД с середины января запустит дополнительные скоростные поезда «Ласточка» между Петербургом и Псковом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Поезд под номером 813 будет выезжать из Петербурга в 14:15 18, 20, 25, 27 января, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 23 и 24 февраля. Он прибывает в 17:45, промежуточные остановки – Гатчина-Варшавская, Луга, Плюсса и Струги Красные.

В обратно направлении поезд No814 будет ходить в те же даты в 12:00. Время прибытия в Петербург – 15:30.

Ежедневное движение «Ласточек» начнется 1 марта. Продажа билетов уже открыта.