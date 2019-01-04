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Петергоф признали одним из самых посещаемых музеев мира

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© Фото: Instagram / @riviera_lazur

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По количеству посетителей музей-заповедник обошел Ватикан.

Государственный музей-заповедник «Петергоф» по итогам 2018 года попал в список самых популярных музеев мира. Об этом сообщает пресс-служба агентства «Турстат».

Петергоф по количеству посетителей стал восьмым. В историческом комплексе побывали 5 млн туристов.

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Петергоф стал самым посещаемым музеем России в 2018 году

Самым посещаемым музеем оказался парижский Лувр. В прошлом году в него зашли больше 10 млн человек. Второе место рейтинга занял Национальный музей Китая в Пекине (8,1 млн посетителей).

В список также вошли музей Метрополитен в Нью-Йорке, Британский музей и галерея Tate Modern в Лондоне и Ватикан, который расположился на строчку ниже Петергофа.

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