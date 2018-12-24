Бесплатные поезда для лыжников запустят между Петербургом и Ленобластью 2 января

В Петербурге запустят поезда «Лыжные стрелы» по двум направлениям в Ленинградскую область 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Специальные составу будут курсировать до станций Орехово и Шапки. Бесплатные билеты можно получить в отделах физкультуры и спорта районных администраций Петербурга.

Поезда будут ходить 6, 12, 20 26 января, 2, 10, 16, 24 февраля, а также 2 и 10 марта.

Составы будут отправляться в Орехово с Финляндского вокзала в 09:17 и прибывать в 10:36. Обратно поезд уезжает в 15:10, в районе 16:00 останавливается в Девяткино и прибывает на конечную в 16:32.

До станции Шапки поезд отправляется с Московского вокзала в 10:11, по пути он делает остановку в Колпино в 10:38, и прибывает в 11:38. В обратную сторону состав ездит в 15:35, прибытие на Московском вокзале – 17:00. Также поезд проходит станции Обухово и Колпино.