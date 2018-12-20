Петербург в 2018 году посетили почти 8 миллионов туристов

Число туристов, посетивших Петербурге в 2018 году, почти достигло отметки в 8 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной столицы со ссылкой на вице-губернатора Владимира Кириллова.

Смольный ожидает, что до начала 2019 года число превысит 8 млн туристов. Кириллов отметил, что количество гостей города за год выросло примерно на 10% – в прошлом было около 7,5 млн человек.

По словам вице-губернатора, притоку туристов способствовал Чемпионат мира по футболу, который прошел в Петербурге и других городах России минувшим летом.

В сентябре глава ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил властей Петербурга за успешное проведение турнира.