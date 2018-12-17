Новую Голландию внесли в топ-10 торговых кварталов мира по версии The Guardian

Петербургский остров Новая Голландия вошел в список самых запоминающихся торговых кварталов по версии британского издания The Guardian.

По мнению специалистов, одно из самых популярных творческих пространств Северной столицы — «классный центр искусства». Эксперты оценили удаленное от туристических магазинов расположение Новой Голландии и ассортимент — «русские куклы и календари с Путиным».

В The Guardian оценили и здание «Бутылки» и его внутренний двор. Его охарактеризовали как «необычный и уникальный».

В рейтинг издания также вошли район Монмартр в Париже, Аггерсборг в Копенгагене, Каролинен в Гамбурге и другие.