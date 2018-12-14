Хоккейный матч России и Финляндии на «Газпром Арене» вошел в топ-3 туристических направлений перед Новым годом

Хоккейный матч между сборными России и Финляндии попал в список самых популярных направлений среди туристов в преддверии Нового года. Об этом сообщает «ТурСтат».

Поединок на стадионе «Газпром Арена», который ранее назвался «Зенит-ареной», вошел в первую тройку событий. Игра пройдет 16 декабря.

Читайте также:

Ретро-матч и концерт «Мумий Тролля» под крышей «Газпром Арены»

Самым популярным мероприятием стало событие «Путешествие в Рождество», которое состоится в Москве. Туристы также интересуются «НаШествием Дедов Морозов» в Рыбинске, Фестивалем валенка в Ивановской области и праздником «Отъезжее Поле» в Липецкой области.

Матч России и Финляндии будет одним из двух поединков, которые пройдут на футбольном стадионе. В субботу, 23 декабря, на «Газпром Арене» встретятся СКА и ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.