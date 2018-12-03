«Победа» предложила ввести платную регистрацию в аэропортах РФ

Глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков предложил ввести плату за регистрацию пассажиров в российских аэропортах. Об этом сообщает РБК.

Он заявил, что средняя стоимость услуги может составить примерно 1000 рублей. В настоящее время плата за регистрацию входит в стоимость билета. «Победа» попросила Министерство транспорта РФ исключить эту норму из федеральных правил.

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Калмыков подчеркнул, что авиакомпании платят аэропортам за регистрацию, даже если пассажир зарегистрировался в интернете. Он добавил, что экономия на регистрации составит около 200 рубелей на пассажира, поэтому «Победа» готова не повышать тариф на эту сумму при росте расходов.

Ранее авиаперевозчик ввел платную регистрацию в зарубежных аэропортах. Она обходится в 25 евро.