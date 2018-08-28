Петербург признали главным туристическим городом России лета 2018 года

Петербург стал самым популярных городом России среди туристов летом 2018 года. Об этом сообщил сервис Tvil.ru.

В среднем путешественники оставались в Северной столице на четыре с половиной ночи. В сутки на проживание для семьи уходило 3020 рублей.

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Вторую строчку заняла Москва. Туристы приезжали в российскую столицу на 3,8 ночи и тратили в день 3580 рублей. На третьем месте оказалась Казань (3,4 ночи, 2850 рублей).

Всего в топ-10 вошли семь городов, принимавших матчи Чемпионата мира по футболу. Помимо вышеупомянутых городов, это Екатеринбург, Калининград, Ростов и Волгоград. Также в верхнюю часть списка попали Петрозаводск, Краснодар и Воронеж.