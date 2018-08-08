«Победа» заставит пассажиров платить 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах

Авиакомпания «Победа» введет платную регистрацию в зарубежных аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С 28 октября пассажирам придется платить за оформление 25 евро. Услуга при этом останется бесплатной на сайте «Победы».

Руководство перевозчика объяснило изменения ростом цен на топливо. По словам гендиректора Андрея Калмыкова, расходы компании с прошлого года из-за этого увеличились более чем на 10%.

«Мировая практика показывает, что ведущие лоукостеры взимают с клиентов плату за оказание услуг по регистрации в аэропортах. Эта мера позволяет стимулировать клиентов регистрироваться самостоятельно онлайн и снижать расходы авиакомпании на обеспечение процесса регистрации в аэропортах», – добавили в «Победе».

В конце июля авиакомпании заявили, что стоимость билетов на рейсы вырастет из-за подорожания топлива. Об этом также предупредили зарубежные перевозчики.