Британцы признали Петербург одним из самых романтичных мест мира

Британское издательство Mills & Boon признало Петербург одним из наиболее романтичных мест на Земле. Об этом сообщает Daily Mail.

Компания, которая на протяжении более 100 лет выпускает любовные романы, составила рейтинг на основе голосования экспертов-путешественников. Северная столица заняла в списке 11-е место, обойдя Амстердам и Сан-Франциско.

Читайте также:

«Аврору» включили во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности

Лидером рейтинга стал Париж. В тройку самых романтичных мест также вошли греческий остров Санторини и Венеция.

Отдельно эксперты составили и топ мест в Великобритании. Первое место занял остров Скай в Шотландии.