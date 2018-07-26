Визовым центрам грозит закрытие из-за «Единой России»

«Единая Россия» предложила ввести обязательную аккредитацию компаний, управляющих визовыми центрами, что может привести к их закрытию. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

Согласно инициативе депутатов, чтобы получить разрешение, максимальная доля участия иностранцев в уставном капитале компании не должна превышать 20%. Представительства организаций должны работать как минимум в 20 субъектах России.

«Критерии выдачи аккредитации сейчас таковы, что ни один из действующих операторов ВЦ получить ее не сможет. Как минимум, по одному пункту – доля иностранного участия в уставном капитале – ни одна из них не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД», – отметила Тюрина.

Она отметила, что если компании захотят решить ситуацию с помощью российского юридического лица, то столкнутся с другой проблемой – опыт работы от трех лет.

«Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона», – подчеркнула пресс-секретарь РСТ.

В настоящее время в России работают шесть операторов – VFS Global, GVCW, VMS, BLS, TLS и Pony Express. Они сотрудничают с дипломатическими представительствами 15 стран.