В ООН назвали водку главным туристическим брендом России

Россия зачастую привлекает иностранных туристов водкой, заявил Зураб Пололикашвили, генеральный секретарь Всемирной организации туризма при ООН.

Генсек выступил на пресс-конференции, которая прошла в Петербурге. На ней Пололикашвили отметил, что туристы интересуются не только историей России, но и традиционными алкогольными напитками.

«На сегодняшний день для туриста очень важна история, и в то же время очень важна гастрономия, что бы ни говорили. Я думаю, что водка – один из главных компонентов России, как для моей страны – вино», – передает «Интерфакс» слова генерального секретаря.

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Он отметил, что «никак нельзя отделить одно от другого», добавив, что в России замечательные дворцы, музеи и «опять-таки водка».

Пололикашвили вместе с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко подписал документ, согласно которому в 2019 году в Северной столице пройдет Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации при ООН. В ней примут участие министры туризма десятков стран мира.