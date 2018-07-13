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В ООН назвали водку главным туристическим брендом России

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© Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»

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Генсек Всемирной организации туризма при ООН считает напиток «одним из главных компонентов» страны.

Россия зачастую привлекает иностранных туристов водкой, заявил Зураб Пололикашвили, генеральный секретарь Всемирной организации туризма при ООН.

Генсек выступил на пресс-конференции, которая прошла в Петербурге. На ней Пололикашвили отметил, что туристы интересуются не только историей России, но и традиционными алкогольными напитками.

«На сегодняшний день для туриста очень важна история, и в то же время очень важна гастрономия, что бы ни говорили. Я думаю, что водка – один из главных компонентов России, как для моей страны – вино», – передает «Интерфакс» слова генерального секретаря.

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Он отметил, что «никак нельзя отделить одно от другого», добавив, что в России замечательные дворцы, музеи и «опять-таки водка».

Пололикашвили вместе с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко подписал документ, согласно которому в 2019 году в Северной столице пройдет Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации при ООН. В ней примут участие министры туризма десятков стран мира.

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