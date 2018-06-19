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Петербург вошел в тройку лидеров по популярности у туристов на время плей-офф ЧМ-2018

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© Фото: vk.com/id115169337

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Популярнее Северной столицы среди болельщиков оказалась только столица России.

Петербург занял второе место по популярности у туристов на время стадии плей-офф Чемпионата мира по футболу, который начнется 30 июня. Об этом сообщил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Рейтинг популярности был составлен на основе анализа бронирования отелей в период с 30 июня по 15 июля. Так, чаще всего болельщики выбирали Москву, где в среднем останавливаются на 3,5 ночи и тратят 4 тыс. рублей на жилье в сутки.

В Петербург туристы прибывают на 6,5 ночи, проживание им обходится в 3,5 тыс. рублей. В топ-5 также попали Сочи (8 ночей, 2,9 тыс. рублей), Казань (4 ночи, 3,3 тыс. рублей) и Нижний Новгород (3 ночи, 2,8 тыс. рублей).

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Расписание матчей в Северной столице: Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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