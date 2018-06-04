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Количество авиарейсов в Крым сократилось почти на четверть

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© Фото: Instagram / @yaksenia7

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Эксперты объяснили изменения открытием Крымского моста и увеличением аэропортовых тарифов.

Авиакомпании значительно сократили количество рейсов на Крымский полуостров. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Транспортной клиринговой компании.

В летний сезон 2017 года общее число кресел, предоставленных пассажирам, составляло 2,7 млн, а в 2018 году – 2,1 млн, что на 22,2% меньше. Больше всего мест сократилось у «Уральских авиалиний» – 187 тыс. кресел, у «России» – 74 тыс., у Red Wings – 64 тыс., у «Аэрофлота» – 51 тыс., у «Глобус» – 42 тыс.

К снижению числа перевозов повлияло открытие Крымского моста, сообщил «Политэксперт» со ссылкой на директора аналитического департамента «Альпари» Александра Разуваева. «Конечно, сказалось открытие Крымского моста. Стоимость билета — это деньги, а по мосту можно проехать бесплатно. С другой стороны туда конечно еще доехать нужно, но Крымский мост, конечно, тоже сыграл свою роль», – сказал он.

На ситуации сказался и рост аэропортовых тарифов в Симферополе, которые увеличились почти в два раза. В связи с этим авиакомпании ощутили убыточность полетов в Крым. По данным «Уральских авиалиний», стоимость обслуживания рейса выросла на 50%.

В аэропорту Симферополя заявили, что доля сборов в себестоимости полетов обычно не превышает 10%, поэтому цена кресла увеличится лишь на несколько десятков рублей.

Торжественное открытие Крымского моста состоялось 15 мая. Первым по мосту проехал президент России Владимир Путин, он сидел за рулем «КамАЗа». Движение по мосту для всех водителей запустили утром 16 мая.

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