Петербургские детские лагеря внесут в единый реестр

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок предложил создать в Северной столице реестр детских лагерей. Он внес законопроект на рассмотрение городского парламента, сообщили в пресс-службе политика 25 мая.

Документ предусматривает поправки в закон «О туристической деятельности в Санкт-Петербурге» и в Социальный кодекс. Инициативу поддержали на заседании комитета по законодательству.

Предполагается, что реестр лагерей будет доступен для всех пользователей интернета. Его будут размещать на официальном сайте Смольного, где также опубликуют утвержденный список рекомендуемых туристических маршрутов.

«Летние каникулы уже не за горами. Совсем скоро многие лагеря по доброй традиции распахнут свои двери перед маленькими петербуржцами. И для нас важно, чтобы отдых у ребят был активным, полезным, а главное – безопасным. Каждый родитель должен иметь возможность открыть достоверный источник информации и посмотреть, в какой лагерь ему лучше отправить свое чадо, поход по какому маршруту для него будет более интересным и безопасным», – сказал Четырбок.

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