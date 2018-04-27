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Фестиваль ледоколов в Петербурге стал самым популярным событием России на майские праздники

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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Посмотреть на величественные судна петербуржцы и гости города смогут 29 и 30 апреля.

Петербургский Фестиваль ледоколов оказася самым популярным событием России среди туристов на майские праздники. Об этом сообщила аналитическое агентство «ТурСтат», которое изучило теристическую уникальность мероприятий и их уникальность.

В топ-5 событий вошли гастрофестиваль «Крупная рыба/Big Fish 2018» в Калининградской области, экопраздник «День гуся» в Костромской области, гастрофестиваль «Чак-чай» в Татарстане, праздник «Первая борозда» в Московской области.

Туристы также интересуются Фестивалем тюльпанов в Саратовской области, фестивалем «Амурское Албазино» в Амурской области, праздником пиона «Воронцовый край» в Белгородской области, Elbrus Race 2018 в Кабардино-Балкарии и Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку.

 

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Фестиваль ледоколов состоится в Северной столице уже в пятый раз. Он пройдет 29 и 30 апреля, но в Петербург уже прибыли первые судна. Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Ранее петербургский «Праздник корюшки» признали самым популярным гастрособытием России среди туристов в мае.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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