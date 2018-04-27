Фестиваль ледоколов в Петербурге стал самым популярным событием России на майские праздники

Петербургский Фестиваль ледоколов оказася самым популярным событием России среди туристов на майские праздники. Об этом сообщила аналитическое агентство «ТурСтат», которое изучило теристическую уникальность мероприятий и их уникальность.

В топ-5 событий вошли гастрофестиваль «Крупная рыба/Big Fish 2018» в Калининградской области, экопраздник «День гуся» в Костромской области, гастрофестиваль «Чак-чай» в Татарстане, праздник «Первая борозда» в Московской области.

Туристы также интересуются Фестивалем тюльпанов в Саратовской области, фестивалем «Амурское Албазино» в Амурской области, праздником пиона «Воронцовый край» в Белгородской области, Elbrus Race 2018 в Кабардино-Балкарии и Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку.

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Фестиваль ледоколов состоится в Северной столице уже в пятый раз. Он пройдет 29 и 30 апреля, но в Петербург уже прибыли первые судна. Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Ранее петербургский «Праздник корюшки» признали самым популярным гастрособытием России среди туристов в мае.

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