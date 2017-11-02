Из Пулково открыты прямые рейсы в Минводы

В пятницу, 2 ноября, авиакомпания Nordwind Airlines открыла прямые рейсы из Петербурга в Минеральные Воды. Этот город стал вторым направлением, по которому перевозчик осуществляет из аэропорта Пулково регулярные перелеты.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю по вторникам и четвергам на самолетах Boeing 737. Время пути из Петербурга составит три часа, а обратно – три часа десять минут.

Уточняется, что Nordwind с начала 2017 году обслужила в Пулково более 316 тысяч пассажиров, превысив аналогичный показатель 2016 года на 93%. Город, Минеральные Воды который находится в Ставропольском крае, пользуется большой популярностью у путешественников из-за близости к горе Эльбрус.