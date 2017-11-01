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Петербург возглавил рейтинг внутреннего туризма для отдыха на ноябрьские праздники

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© Фото: Visit-Petersburg

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Следом идут Краснодарский край и Крым.

Петербург лидирует среди направлений внутреннего туризма по популярности отдыха на праздничные выходные ноября. Следом идут Краснодарский край и Крым. Такой вывод можно сделать из рейтинга, который составил сервис бронирования  жилья Tvil.ru .

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В топ-10 самых популярных российских направлений для отдыха на ноябрьские праздники также воли Ставропольский край, Карелия, Ярославская область, Владимирская область, Тверская область, Псковская область и Новгородская область.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют жилье в Петербурге на ноябрьские праздники в среднем на четыре  ночи и тратят на проживание 2,7 тыс. рублей в сутки.

 

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