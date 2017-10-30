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Петербург вошел в тройку самых популярных у туристов городов ЧМ-2018

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© Фото: Газета.ру

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Меньше всего ажиотаж будет заметен в Саранске.

В первую десятку городов России, где ожидается больше всего иностранных туристов в дни Чемпионата мира по футболу 2018 года, входят Москва, Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград и Волгоград. Такие выводы можно сделать из исследования сайта бронирования жилья Tvil.ru

В столице России пройдут 12 матчей, в Петербурге - семь матчей, в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи - по шесть матчей, в Ростове-на-Дону - пять матчей, в Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске - по четыре матча чемпионата.                                                                        

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В городах ЧМ-2018  уже забронировано от 50% до 70% номеров на дни матчей. Прогнозируется повышение цен на жилье в среднем от 30% в Казани и 50% в Екатеринбурге до 100% в Москве и Санкт-Петербурге и 200% в Сочи. Цены на жилье  больше всего вырастут в хостелах.

По данным опроса, наибольший ажиотаж от посещения иностранных туристов ожидается в Калининграде, а наименьший - в Саранске.

Жеребьевка чемпионата мира намечена на 1 декабря 2017 года. Турнир пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Самая дешевая категория билетов будет стоить от 1280 до 7040 рублей.

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