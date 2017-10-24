Из Пулково в Дрезден начнет летать прямой рейс

Регулярные рейсы из петербургского аэропорта Пулково начнут отправляться в немецкий город Дрезден, сообщили в воздушной гавани со ссылкой на члена правления перевозчика Germania Зигхарда Йон.

Germania начнет выполнять рейсы из Пулково в летнем сезоне 2018 года по маршруту Петербург — Дрезден. Рейсы будут отправляться дважды в неделю по четвергам и воскресеньями из Дрездена в Петербург и по пятницам и понедельникам – обратно.

Дрезден входит в стратегический перечень направлений Петербурга и станет шестым городом Германии в маршрутной сети «Пулково». Регулярные прямые полеты уже выполняются в Берлин, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне.

Авиакомпания Germania основана в 1986 году и базируется в Берлине. Флот перевозчика включает 14 воздушных судов Airbus A319, 5 Airbus A321 и 10 Boeing B737-700. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает 55 направлений полетов в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

