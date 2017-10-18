Рейсы «Победы» между Петербургом и Москвой будут ежедневными

Со следующего воскресенья, 29 октября, лоукостер «Победа» запускает ежедневные рейсы между Петербургом и Москвой, передает Коммерсантъ со ссылкой на авиакомпании.

Впервые о намерении запустить рейсы между Пулково и Внуково «Победа» сообщила в июле. Тогда цены на большинство дат начинались от 999 рублей. Сейчас стоимость варьируется от 999 до 4999 рублей - большая часть вылетов из Петербурга обходится в 1499 рублей.

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Из Северной столицы самолеты будут вылетать в 21:05, а из Москвы — в 11:10. Перелет займет около полутора часов.

Сейчас «Победа» летает из Петербурга во Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Махачкалу, Нальчик и Ростов-на-Дону.