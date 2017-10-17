Петербуржцы чаще других россиян отдыхают в Крыму

Жители Петербурга опередили москвичей и жителей регионов РФ по популярности отдыха в Крыму в прошедшем курортном сезоне, сообщает Tvil.ru.

Краснодарский край, Крым, Ставрополье, Калининградская и Оренбургская области вошли в первую пятерку самых популярных у туристов курортных направлений внутреннего туризма в этом году.

По данным Tvil.ru, на крымских курортах туристы отдыхали в среднем десять ночей, на курортах Кубани - девять ночей, а в Ставрополье - 7,5 ночей.

В Крыму на проживание тратили в среднем 2,2 тыс. рублей в сутки, в Краснодарском крае - 2,4 тыс. рублей, а в Ставрополье - 1,7 тыс. рублей в сутки.

В ближнем зарубежье наибольшей популярностью для отдыха пользовались абхазские курорты Гагра, Сухум и Гудаута.