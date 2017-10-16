Отель «Санкт-Петербург» отремонтируют за полтора млрд рублей

Гостиница «Санкт-Петербург» будет полностью обновлена к лету 2019 года, полностью сохранив внешний вид своего здания. Инвестору предстоит заплатить за ремонт 1,5 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Все 640 номеров отеля, холлы и другие помещения изменятся внешне и технически. При этом, несмотря на ремонт, в следующем году гостиница будет принимать гостей ЧМ-2018.

Процессе реновации гостиницы начался три года назад. К настоящему моменту обновлены 240 номеров на верхних этажах, сгоревших в 1991 году и выведенных из эксплуатации на 26 лет. В комнатах организовано IP-телевидение и телефония, есть возможность проводить видеосвязь.

Гостиница «Санкт-Петербург», которая изначально называлась «Ленинград», была построена в 1970 году по проекту Сергея Сперанского. В феврале 1991 года в гостинице произошел сильный пожар. Три верхних этажа выгорели полностью, семеро проживавших здесь постояльцев и девять пожарных погибли.