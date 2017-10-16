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Петербург и Шри-Ланку соединит прямое авиасообщение

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© Фото: tourprom.ru

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Оно появится до конца года.

Между Петербургом и  Шри-Ланка в скором времени появится прямое авиасообщение, сообщают в аппарате вице-губернатора Северной столицы РФ Владимира Кириллова.

По итогам его встречи со спикером парламента Шри-Ланки Кару Джаясурия было принято решение о запуске прямого авиасообщения. На встрече также обсуждались пути двустороннего взаимодействия между странами и развитие туристической отрасли.

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Владимир Кириллов подчеркнул, что в Петербург каждый год приезжают более 6 миллионов туристов:

Представители Парламента Шри-Ланки объявили, что запуск прямого авиасообщения состоится до конца этого года.

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