Петербург и Шри-Ланку соединит прямое авиасообщение

Между Петербургом и Шри-Ланка в скором времени появится прямое авиасообщение, сообщают в аппарате вице-губернатора Северной столицы РФ Владимира Кириллова.
По итогам его встречи со спикером парламента Шри-Ланки Кару Джаясурия было принято решение о запуске прямого авиасообщения. На встрече также обсуждались пути двустороннего взаимодействия между странами и развитие туристической отрасли.
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Владимир Кириллов подчеркнул, что в Петербург каждый год приезжают более 6 миллионов туристов:
Представители Парламента Шри-Ланки объявили, что запуск прямого авиасообщения состоится до конца этого года.