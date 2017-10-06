Пулково вернется к бумажным билетам

Петербургский аэропорт Пулково вернется к проверке бумажных билетов на самолет с 15 января 2018 года. Сейчас для посадки на борт пассажиру необходим лишь посадочный талон и паспорт.

С 15 января необходимо будет предъявить билет для получения посадочного талона и для прохода в зону контроля пассажиров.

В Пулково уточняют, что вначале новый порядок может замедлить прохождение контроля. Кроме этого, в петербургском аэропорту пока не знают, потребуется пассажирам самостоятельно распечатывать электронные билеты или это будут делать при регистрации в аэропорту.

Новые изменения объясняются проверкой государственных контролирующих органов. По законодательству РФ следует проверять билет пассажиров два раза.

Руководство Пулково вместе с авиакомпаниями обращались в Минтранс с просьбой изменить Воздушный кодекс, но ведомство им в этом отказало.