Петербург стал самым популярным городом для путешествий на осенние выходные

Петербург возглавил рейтинг рейтинг городов России, популярных для путешествий на осенние выходные в 2017 году.

Следом за Северной столицей идет Москва, Казань, Сочи, Ярославль, Кострома, Сергиев Посад, Калининград, Екатеринбург и Псков.

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При этом выходные вдвоем в Петербурге обойдутся туристам в среднем в 5 тыс. рублей в день, в Москве - 6 тыс. рублей, а в Казани - 4 тысячи рублей.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения туристов в выходные дни осени.

По данным ТурСтат, внутренний туризм в России вырастет до 60 млн человек в этом году.