К концу года из Петербурга начнут летать рейсы в Катар

Авиакомпания Qatar Airways откроет прямые регулярные рейсы из Пулково в Доху (Катар), сообщают в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Новое направление запустится в конце декабря. Частота рейсов, воздушные суда, на которых они будут выполняться и другие детали пока не разглашаются.

Сейчас авиакомпания в рамках летнего расписания выполняет три рейса в день между Дохой и Москвой.

Qatar Airways была основана в 1993 году. Сейчас перевозчик входит в число крупнейших авиакомпаний мира.