Петербург вошел в топ-3 городов для отдыха с детьми на осенние каникулы

Петербург входит в первую тройку городов России по популярности поездок с детьми в дни осенних школьных каникул этого года. Такие данные демонстрирует сайт бронирования жилья Tvil.ru

В лучшую десятку городов также вошли Москва, Сочи, Казань, Ялта, Анапа, Кисловодск, Великий Новгород, Тверь и Петрозаводск. Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 26 октября по 6 ноября этого года.

В Северной столице бронируют проживание с детьми в дни школьных каникул в среднем на 6 ночей и платят 2,8 тыс. рублей в сутки. В Москве - на 4 ночи (3,4 тыс. рублей), в Сочи - на 5 ночей (3,1 тыс.рублей), в Ялте - 6 ночей (2,8 тыс. рублей), а в Казани на - 3 ночи (2,6 тыс. рублей).