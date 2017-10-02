Петербург вновь признан лучшим туристическим городом Европы

Петербург одержал победу в номинации "Лучшее европейское городское направление — 2017" в престижной премии в области туризма World Travel Awards, передает Ростуризм. Критерием выбора победителя в данной номинации является безопасность туристического направления, развитость туристской инфраструктуры и гостиничной сети.

Церемония вручения премии впервые прошла в России. В торжественном мероприятии, которое состоялось в субботу, 30 сентября, в Российском этнографическом музее, приняли участие губернатор города на Неве Георгий Полтавченко и президент WTA Грэм Кук.

Петербург получил право проведения церемонии как город-обладатель двух премий World Travel Awards — "Лидирующее культурно-туристическое направление мира — 2016" и "Лучшее туристическое направление Европы — 2015".

Всего Северная столица в этом году на премии была представлена сразу в трех номинациях: "Лучший город Европы для непродолжительных поездок", "Лучшее европейское городское направление" и "Лучшее европейское круизное направление". Конкурентами Петербурга были - Лондон, Париж, Барселона, Афины и другие города.