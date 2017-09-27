«Победа» снизит минимальную цену на билет до 499 рублей

Российский лоукостер «Победа» снизит базовый тариф с 999 рублей до 499 рублей, передает «РБК».

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В этом тарифе не будет бесплатного багажа, а ручная кладь в габаритах должна быть не больше 36 х 30 х 27 сантиметров. Издание отмечает, что это размер небольшого ноутбука.

Ожидается, что распродажу 50 тыс. билетов по минимальной цене по всем направлениям компания объявит в начале октября. Сохранится ли скидка в другие месяцы не уточняется.