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Петербург вошел в тройку самых гостеприимных городов России

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© Фото: travel.rambler.ru

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По версии путешественников Booking.com.

Сервис онлайн-бронирования Booking.com составил список самых гостеприимных городов России, третье место в котором занял Петербург.

Первая десятка гостеприимных городов выглядит так:

1. Казань

2. Москва

3. Санкт-Петербург

4. Краснодар

5. Калининград

6. Ростов-на-Дону

7. Воронеж

8. Новосибирск

9. Ярославль

10. Нижний Новгород

Этот список был подготовлен на основе данных путеводителя Booking.com с использованием ключевых слов «Гостеприимные люди». 

Кроме того, стал известен рейтинг самых популярных типов размещения в Петербурге среди с сентября 2016 года по сентябрь 2017. Первая пятерка выглядит так:

1. Отель

2. Хостел

3. Апартаменты

4. Мини-гостиница

5. Гостевой дом

По мнению составителей рейтинга, неудивительно, ведь город очень популярен среди молодежи, которую привлекает низкая цена проживания в хостелах. 

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