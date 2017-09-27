Петербург вошел в тройку самых гостеприимных городов России

Сервис онлайн-бронирования Booking.com составил список самых гостеприимных городов России, третье место в котором занял Петербург.
Первая десятка гостеприимных городов выглядит так:
1. Казань
2. Москва
3. Санкт-Петербург
4. Краснодар
5. Калининград
6. Ростов-на-Дону
7. Воронеж
8. Новосибирск
9. Ярославль
10. Нижний Новгород
Этот список был подготовлен на основе данных путеводителя Booking.com с использованием ключевых слов «Гостеприимные люди».
Кроме того, стал известен рейтинг самых популярных типов размещения в Петербурге среди с сентября 2016 года по сентябрь 2017. Первая пятерка выглядит так:
1. Отель
2. Хостел
3. Апартаменты
4. Мини-гостиница
5. Гостевой дом
По мнению составителей рейтинга, неудивительно, ведь город очень популярен среди молодежи, которую привлекает низкая цена проживания в хостелах.