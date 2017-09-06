Петербург поборется за звание лучшего туристического направления Европы

Петербург вошел в шорт-лист международной туристической премии World Travel Awards, сообщают в городском комитете по туризму.

Северная столица оказалась сразу в трех номинациях: «Лучший город Европы для непродолжительных поездок», «Лучшее европейское городское направление» и «Лучшее европейское круизное направление» в 2017 году. Конкуренты Петербурга - Лондон, Париж, Барселона, Афины и другие города.

Итоги конкурса объявят 30 сентября в Петербурге. Осенью прошлого года сообщалось, что церемония будет стоить городу 11 млн рублей.

World Travel Awards проводится с 1993 года. В 2016 году Петербург уже получал эту премию.