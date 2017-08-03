«Победа» разрешит бесплатно провозить рюкзаки в салоне

Лоукостер «Победа» разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета, если их размер будет вписываться в размер ручной клади, который установлен компанией, заявил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

По его словам, «Победа» установит размер и габариты максимальной ручной клади и не будет ориентироваться на ее вес.

«Мы возьмем общий объем багажных полок, поделим его на 189, это количество мест в каждом самолете, и сможем сказать пассажиру: вот у вас есть столько места, можете в пределах этой нормы провозить любое количество предметов, сумок, рюкзачков — что хотите. Даже если это все будет весить более 5 килограмм, главное, чтобы вся ручная кладь вписывалась в размер», — цитирует Калмыкова ТК «Дождь».

Он также рассказал, что лоукостер собирается снизить минимальную стоимость авиабилета с 999 до 777 рублей после того, как в конце сентября 2017 года в силу вступит новый закон об отмене бесплатного провоза багажа для невозвратных билетов.

Также в два раза планируется снизить стоимость доплаты за один килограмм багажа.

Ранее в Госдуме пообещали снижение цен на авиабилеты из-за нового закона о провозе багажа.По словам члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Максима Сураева, теперь пассажир имеет возможность приобрести билет, в котором не заложена стоимость обслуживания провоза багажа. "А это, по оценкам экспертов, занимает до 20 % в стоимости билета", - уточнил Сураев.

Согласно закону, авиакомпании смогут сами решать, брать ли дополнительную плату за багаж, когда пассажир купил билет без возможности его отмены. Для обычных билетов будет сохранена норма о бесплатном провозе не менее 10 кг багажа. Правила провоза ручной клади также не изменились.