В Финляндию на денек: пять туров без ночевки

Порвоо

Этот небольшой финский городок (около 48,5 тыс. человек – 18 место по численности) находится в 130 километрах от российско-финской границы. При этом Порвоо уже несколько столетий является именно туристическим городом.

Во время пешеходной экскурсии по городу можно будет узнать, почему сюда несколько раз приезжал император Александр I. Есть возможность увидеть Кафедральный собор, Старую ратушу, «Замок Порвоо», старый мост, знаменитые береговые амбары и многое другое .Кроме того, в Порвоо большое число музеев. За 5,5 евро можно посетить два из них: Ратушу и Дом купца Холму.

Также в свободное время можно сходить в городской бассейн (всего за 5,5 евро), выпить кофе и побаловать себя сладостями в кафе «Хелми» с его красивыми интерьерами с портретами российских императоров, купить вкусные подарки в фирменном магазине «Брунберг».

Фото: kon-tour.ru

Стоимость: 1500 рублей

Подробнее об этом туре можно узнать здесь.

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Савонлинна

Этот городок еще меньше - всего чуть более 27 тыс. жителей. При этом настоящее приключение начинается уже на подъезде к нему. На пути к Савонлинне участники тура попадают в Мистический лес Patsaspuisto - парк бетонных скульптур Вейо Рёнкёсена в местечке Париккала. Это десятки странных и немного пугающих скульптур, у многих из которых во рту вставлены человеческие зубы. Зрелище не для слабонервных, но ценителям современного искусства должно понравиться.

В самом городе тоже есть на что взглянуть. Это крепость Олавинлинна, старинные суда на причале острова Риихасаари и многое другое. На обратном пути тоже скучно не будет - будет остановка в Керимяки, где путешественников ждет осмотр и посещение крупнейшей в мире деревянной церкви, построенной в 1847 году.

Фото: RSSPB / drive2.ru

Стоимость тура: 1300-1400 рублей

Подробнее о туре – здесь.

Котка

Это десятый по величине город Финляндии – вместе с агломерацией в нем проживает более 108 тыс. жителей.

В городе можно посетить водный парк «Сеппака», увидев чудесный водопад и множество цветов и растений, составляющих прекрасный пейзаж, созданный руками финских ландшафтных дизайнеров. Также есть возможность заглянуть в «Маритариум», где обитает огромное количество разнообразных жителей местных водных просторов.

На обратном пути автобус заезжает в город Хамина. В нем желающие могут пройти в центр города до ратушной площади и военных укреплений, созданных во время войны.

Фото: PhotoMemo

Стоимость: от 800 рублей

Подробности можно прочесть здесь.

Миккеле

Этот город чуть меньше по населению, чем уже упомянутый Порвоо. Он был основан императором Николаем I, но сейчас Миккеле все чаще связывают с другим известным историческим персонажем - Карлом Густавом Маннергеймом. Именно в Миккеле находился штаб вооружённых сил Финляндии в годы Второй мировой войны.

Тем, кому интересно военное прошлое города и страны, смогут посетить музей пехоты и музей ставки, где сохранены атрибуты тех лет и вещи Маннергейма. Для самых любознательных есть возможность заглянуть в окна старенького вагона, находящегося в двух шагах от центральной площади, в котором Маннергейм совершал поездки по военным объектам.

Также перед участниками тура предстанет кафедральный собор Миккели.

Фото: Журнал Игоря Ванина - LiveJournal

Стоимость: 1400 рублей

Все подробности – по ссылке.

Йювяскюля

Шестой по населению город Финляндии (более 235 тыс. человек вместе с агломерацией) доступен без ночевки лишь тем, кто готов одну ночь провести в автобусе – отправление в 00:00.

Впрочем, этот дискомфорт стоит того - Ювяскюля – это очень ухоженные и чистые озера, леса. Здесь, как и по всей Финляндии, прекрасно гармонируют два, практически противоположенных понятия - высокие современные технологии и первозданная природа.

Помимо привычных для Финляндии аквапарков и торговых центров здесь можно взобраться на башню Веселинна .Оттуда откроется шикарный вид на весь город. В ней любителей природы ждут экспонаты бесплатного музея природы Финляндии.

Фото: Climate-Data.org

Стоимость: 1900 рублей

Более подробно об этом туре можно узнать здесь.