  • 24 Июль 2017
USD 25.07.2017 59.6572 +0.7247
USD ММВБ 19:17 60.09450  
EUR 25.07.2017 69.4708 +0.8085
EUR ММВБ 19:17 69.9460  
Нефть($) 24.07.2017 48.48 +1.08
Нефть(p) 24.07.2017 2892.18 +98.78

В Финляндию на денек: пять туров без ночевки

Автор:

Замок Святого Олафа в Савонлинна
© Фото: Discovering Finland

Темы дня

Многие жители Петербурга привыкли, что поездка в Финляндию – это купить «санкционку» или же просто откатать визу. «Санкт-Петербург.ру» рушит такой стереотип и предлагает несколько вариантов однодневных туров для любителей узнать и увидеть что-то новое.

Порвоо

 

Этот небольшой финский городок (около 48,5 тыс. человек – 18 место по численности) находится в 130 километрах от российско-финской границы. При этом Порвоо уже несколько столетий является именно туристическим городом.

Во время пешеходной экскурсии по городу можно будет узнать, почему сюда несколько раз приезжал император Александр I. Есть возможность увидеть Кафедральный собор, Старую ратушу, «Замок Порвоо», старый мост, знаменитые береговые амбары и многое другое .Кроме того, в Порвоо большое число музеев. За 5,5 евро можно посетить два из них: Ратушу и Дом купца Холму. 

Также в свободное время можно сходить в городской бассейн (всего за 5,5 евро), выпить кофе и побаловать себя сладостями в кафе «Хелми» с его красивыми интерьерами с портретами российских императоров, купить вкусные подарки в фирменном магазине «Брунберг».

Фото: kon-tour.ru
 

Стоимость: 1500 рублей

Подробнее об этом туре можно узнать здесь

Читайте также:

Из Петербурга без ночевки: самые интересные однодневные туры

Савонлинна

 

Этот городок еще меньше -  всего чуть более 27 тыс. жителей. При этом настоящее приключение начинается уже на подъезде к нему. На пути к Савонлинне участники тура попадают в Мистический лес Patsaspuisto - парк бетонных скульптур Вейо Рёнкёсена в местечке Париккала. Это десятки странных и немного пугающих скульптур, у многих из которых во рту вставлены человеческие зубы. Зрелище не для слабонервных, но ценителям современного искусства должно понравиться.

В самом городе тоже есть на что взглянуть. Это крепость Олавинлинна, старинные суда на причале острова Риихасаари и многое другое. На обратном пути тоже скучно не будет - будет остановка в Керимяки, где путешественников ждет осмотр и посещение крупнейшей в мире деревянной церкви, построенной в 1847 году. 

Фото: RSSPB  / drive2.ru
 

Стоимость тура: 1300-1400 рублей

Подробнее о туре – здесь.

Котка

 

Это десятый по величине город Финляндии – вместе с агломерацией в нем проживает более 108 тыс. жителей. 

В городе можно посетить водный парк «Сеппака», увидев чудесный водопад и множество цветов и растений, составляющих прекрасный пейзаж, созданный руками финских ландшафтных дизайнеров. Также есть возможность заглянуть в «Маритариум», где обитает огромное количество разнообразных жителей местных водных просторов.

На обратном пути автобус заезжает в город Хамина. В нем желающие могут пройти в центр города до ратушной площади и военных укреплений, созданных во время войны.

Фото: PhotoMemo
 

Стоимость: от 800 рублей

Подробности можно прочесть здесь

Миккеле

 

Этот город чуть меньше по населению, чем уже упомянутый Порвоо. Он был основан императором Николаем I, но сейчас Миккеле все чаще связывают с другим известным историческим персонажем - Карлом Густавом Маннергеймом. Именно в Миккеле находился штаб вооружённых сил Финляндии в годы Второй мировой войны.

Тем, кому интересно военное прошлое города и страны, смогут посетить музей пехоты и музей ставки, где сохранены атрибуты тех лет и вещи Маннергейма. Для самых любознательных есть возможность заглянуть в окна старенького вагона, находящегося в двух шагах от центральной площади, в котором Маннергейм совершал поездки по военным объектам. 

Также перед участниками тура предстанет кафедральный собор Миккели.

Фото: Журнал Игоря Ванина - LiveJournal
 

Стоимость: 1400 рублей

Все подробности – по ссылке

Йювяскюля

 

Шестой по населению город Финляндии (более 235 тыс. человек вместе с агломерацией) доступен без ночевки лишь тем, кто готов одну ночь провести в автобусе – отправление в 00:00.

Впрочем, этот дискомфорт стоит того - Ювяскюля – это очень ухоженные и чистые озера, леса. Здесь, как и по всей Финляндии, прекрасно гармонируют два, практически противоположенных понятия - высокие современные технологии и первозданная природа.

Помимо привычных для Финляндии аквапарков и торговых центров здесь можно взобраться на башню Веселинна .Оттуда откроется шикарный вид на весь город. В ней любителей природы ждут экспонаты бесплатного музея природы Финляндии. 

Фото: Climate-Data.org
 

Стоимость: 1900 рублей

Более подробно об этом туре можно узнать здесь

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

    Главный морской парад страны, открытые для посещения корабли, большой музыкальный праздник на Дворцовой площади, высадка на Финском заливе «Морских Дьяволов» - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как сориентироваться в гуще событий 30 июля.

    читать далее →

    Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга

    Собрать рюкзак и сбежать из пыльного мегаполиса - «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов, где можно надышаться лесом, искупаться в озере и отвлечься от городской суеты.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Петербург для нищих: как жить и веселиться с пустым кошельком

    Несколько советов о том, где жить, что носить и как отдыхать в Петербурге, но не тратить на это много денег

    читать далее →

    Пресс-релизы

    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте
    18.07.17
    Отдых в рассрочку: стоит ли брать кредит на отпуск?
    17.07.17
    Где купить участки в Ленинградской области?
    17.07.17
    Теплообменники Альфа Лаваль – передача тепла по максимуму!
    05.07.17
    Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm