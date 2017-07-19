Туроператор «Аэлита Трэвел» приостановил работу

В Петербурге компания «Аэлита Трэвэл», которая специализировалась преимущественно на организации детского отдыха, заявила о приостановке своей деятельности. Туроператор сообщает о невозможности выполнить обязательства перед туристами, говорится на сайте компании.

По данным СМИ, речь идет о смерти управляющего детским лагерем в болгарском поселке Обзор.

После смерти руководителя иностранной компании-контрагента, обязательства перед российским туроператором оказалось некому исполнить. Власти Болгарии, тем временем, решили закрыть лагерь с 17 июля.

Туроператор уже обратился в правоохранительные органы. Данный случай «Аэлита Трэвел» считает страховым и призывает туристов, купивших путевку в лагерь «Олимпиум», обращаться за оформлением необходимых документов для возврата денег.

По данным «Российской газеты», приостановка деятельности не означает полного закрытия оператора «Аэлита Трэвел». Компания продолжит продавать авиабилеты, страховку и трансфер до курортов.